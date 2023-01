Jornalistas detidos por vídeo do presidente molhando as calças – CMIO

Salva Kiir, do Sudão do Sul, aparentemente perdeu o controle de sua bexiga durante um evento de comissionamento de uma estrada em dezembro

Seis jornalistas foram detidos no Sudão do Sul devido à circulação de um vídeo que supostamente mostra o presidente Salva Kiir urinando nas calças, afirmou o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. O vídeo, que se tornou viral online, gerou debate sobre a saúde do líder de 71 anos.

Filmado no início de um projeto de estrada no mês passado, o vídeo mostra Kiir em pé para o hino nacional com a ajuda de uma bengala, enquanto uma mancha escura se espalha por dentro da perna da calça. Quando Kiir olha para baixo e percebe a poça se formando ao redor de seus pés, a câmera se afasta.

🔺O presidente do Sudão do Sul🇸🇸 urina nas calças durante o comissionamento de um projeto de estrada. O evento em que ocorreu o incidente embaraçoso foi transmitido ao vivo. pic.twitter.com/pk8IHuWXps — 👑Raja Barman.🦁💙🌞❤️⛳ (@RajaBar16891293) 16 de dezembro de 2022

O clipe nunca foi transmitido pela televisão, mas sim divulgado nas redes sociais. Figuras da oposição e ativistas disse o vídeo era a prova dos problemas de saúde de Kiir, enquanto o senador nigeriano Shelhu Sani era mais caridoso, sugerindo o presidente pode ter demonstrado “um ato extremo de patriotismo” recusando-se a se desculpar durante o hino.

Seis jornalistas da estatal South Sudan Broadcasting Corporation foram presos na quinta-feira pelo vazamento do clipe, informou o Comitê para a Proteção dos Jornalistas na sexta-feira, citando fontes anônimas. O Sindicato de Jornalistas do Sudão do Sul também confirmou a detenção e pediu uma “conclusão rápida” para a investigação do seu caso.

Enquanto o sindicato disse que os jornalistas estão “suspeito de ter conhecimento da divulgação de ‘uma certa filmagem’ ao público”, o governo do Sudão do Sul não confirmou o motivo de sua detenção.

Kiir governa o Sudão do Sul desde 2011, quando o país venceu sua candidatura de independência do Sudão apoiada pelos Estados Unidos. O país estava atolado em guerra civil e luta política interna durante sua primeira década de independência, com centenas de milhares de pessoas mortas e mais de um milhão de civis fugindo do país. Kiir nunca realizou eleições, embora com a guerra civil interrompida por um acordo de paz de 2020, uma votação esteja marcada para 2024.