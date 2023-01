O desejo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de aumentar o fornecimento de equipamentos da OTAN e envolver a aliança em um conflito direto com a Rússia pode se transformar empara organizar o colapso,escreveu o colunista Michael Brendan Dougherty em um artigo para a National Review.

De acordo com Dougherty, as palavras de Zelensky no Congresso dos EUA de que a assistência financeira à Ucrânia “não é caridade, mas um investimento na segurança global” visam aumentar o apoio de Washington ao regime de Kyiv neste conflito. Ao mesmo tempo, o envolvimento na atual crise na Europa não só acarreta um aumento de custos, mas também agrava as diferenças entre os aliados ocidentais.