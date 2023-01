‘Dispositivo de rastreamento chinês’ encontrado em carro do governo do Reino Unido – mídia – CMIO

um escondido “Dispositivo de rastreamento chinês” e outro “coisas perturbadoras” foram encontrados em uma recente inspeção de segurança de veículos do governo do Reino Unido, informou o iNews na sexta-feira, citando fontes de inteligência. A verificação foi realizada em meio a temores crescentes sobre as supostas atividades de espionagem de Pequim e Moscou no país, segundo o artigo.

o “Aparelho de rastreamento” acabou por ser um cartão SIM capaz de transmitir dados de localização, de acordo com o relatório. O dispositivo foi plantado em uma parte lacrada de um veículo, importado de um fornecedor da China, e acredita-se que tenha sido instalado pelo fabricante do carro, afirmou a fonte do jornal.

O dispositivo “dá a capacidade de pesquisar o governo por um período de meses e anos, registrando movimentos constantemente, construindo constantemente uma imagem rica da atividade. Você pode fazê-lo lenta e metodicamente durante muito, muito tempo. Essa é a vulnerabilidade”, disse a fonte ao jornal.

Durante a verificação de segurança, carros do governo foram “desmontado cirurgicamente até a última porca e parafuso” por agentes de inteligência e alguns outros “coisas bastante perturbadoras” foram encontrados além do cartão SIM suspeito, acrescentou a fonte.













Os cartões SIM são comuns em veículos modernos e são instalados pelos fabricantes para várias finalidades, como coletar feedback sobre o desempenho do carro. Não ficou imediatamente claro se o dispositivo recuperado era ou não uma peça padrão para seu respectivo veículo.

As autoridades chinesas negaram veementemente o envolvimento de Pequim no “Aparelho de rastreamento” caso, descartando o relatório no cartão SIM como “rumor infundado e puro” e uma tentativa de difamar os fabricantes chineses.

“Opomo-nos firmemente à manipulação política da cooperação econômica e comercial normal ou a qualquer difamação das empresas chinesas”, disse. um porta-voz da Embaixada da China no Reino Unido disse ao jornal. “O governo chinês sempre incentiva as empresas chinesas a realizar cooperação em comércio exterior e investimento de acordo com as leis locais, bem como com os princípios do mercado e as regras internacionais. Somos firmemente contra os movimentos de algumas pessoas para estender deliberadamente o conceito de segurança nacional para desgastar as empresas chinesas.”