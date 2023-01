Mais de 10 feridos em acidente de metrô na Cidade do México

Dez pessoas ficaram feridas após a colisão dos trens da terceira linha do metrô da Cidade do México, outras quatro ficaram bloqueadas nos carros, informado O ministro do Interior da capital, Marty Batres, segundo informações preliminares, está morto.

“Já estamos no local, sabemos de 10 feridos levados para hospitais, quatro bloqueados, estão sendo resgatados e aparentemente uma pessoa morreu. Continuaremos informando”, escreveu Batres em seu blog no Twitter.

Por volta das 9h de sábado, dois trens colidiram na terceira linha do metrô da Cidade do México, entre as estações La Raza e Potrero, no centro da cidade. O metrô informou que o trânsito neste ramal foi interrompido, sendo esperada uma coletiva de imprensa das autoridades locais com informações oficiais sobre o ocorrido.