Caça ao tesouro nazista em andamento – CMIO

Acredita-se que soldados alemães esconderam milhões de euros em pilhagem perto de uma vila holandesa

Detetives amadores na Holanda estão vasculhando o campo perto da vila de Ommeren depois que o Arquivo Nacional Holandês divulgou um mapa apontando para um estoque multimilionário de diamantes, rubis, ouro e prata. As autoridades locais, no entanto, alertaram que as regras dos ‘encontradores’ não se aplicam.

O mapa, que foi exibido em Haia na terça-feira, apresenta uma cruz vermelha sobre um ponto próximo ao vilarejo e é descrito pelo arquivo como “um verdadeiro mapa do tesouro.” Desenhos detalhados no mapa mostram que o esconderijo está enterrado na base de uma berma ao lado de um campo, três árvores adjacentes ao que parece ser uma lápide.

A arquivista Annet Waalkens disse a um jornal local que o tesouro foi enterrado em agosto de 1944, após uma explosão em um banco na cidade vizinha de Arnhem. Um grupo de soldados alemães invadiu o banco após a explosão, enchendo quatro caixas de munição com o saque, antes de enterrá-lo no local.

“Vale vários milhões”, Waalkens disse, acrescentando que o governo tentou localizá-lo em várias ocasiões desde o fim da guerra. Um soldado alemão que alegou ter testemunhado o enterro foi trazido para ajudar na busca em 1947 e, embora tenha feito o mapa, nenhum tesouro foi encontrado.

“É possível que o tesouro tenha sido enterrado e que tenha sido removido novamente dois dias depois”, disse. disse o historiador Joost Rosendaal ao jornal local. “Eu não ficaria nem um pouco surpreso se o tesouro desaparecesse.”

Apesar do ceticismo de Rosendaal, um caçador de tesouros local disse à Reuters que havia “grupos de pessoas com detectores de metal em todos os lugares” na sexta.

Esses aspirantes a garimpeiros estão infringindo a lei, no entanto. O município de Buren, onde fica Ommeren, proíbe o uso de detectores de metal sem autorização. Além disso, a Lei do Patrimônio de 2016 da Holanda proíbe escavações arqueológicas amadoras e exige que quaisquer artefatos encontrados sejam relatados às autoridades locais.

O município também alertou que, devido aos intensos combates ocorridos na área em 1944, bombas, minas ou granadas não detonadas podem estar escondidas sob o solo. “Portanto, desaconselhamos a busca pelo tesouro nazista”, disse. afirmou.