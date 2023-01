NASA alerta para queda de satélite – CMIO

A agência espacial dos EUA assegurou ao público que a chance de alguém ser ferido por detritos era baixa

Espera-se que um extinto satélite americano caia do céu neste fim de semana, mas provavelmente não vai machucar ninguém, revelou a agência espacial americana Nasa na sexta-feira, enfatizando que as chances de detritos realmente prejudicarem alguém eram “muito baixo”, em aproximadamente 1 em 9.400.

Espera-se que o Earth Radiation Budget Satellite de 38 anos e 5.400 libras (2.449 kg) reentre na atmosfera da Terra na noite de domingo por volta das 18h40, horário do leste, mais ou menos 17 horas, de acordo com o Departamento de Defesa. Embora se espere que a maior parte queime na reentrada, algumas partes podem sobreviver à queda.

A Aerospace Corp., uma empresa de pesquisa e desenvolvimento focada no espaço, prevê um pouso na manhã de segunda-feira para os destroços, que cruzarão a África, a Ásia, o Oriente Médio e as áreas ocidentais das Américas do Norte e do Sul.













O ERBS foi lançado em 1984 a partir do ônibus espacial Challenger como um dos três satélites que compõem a missão Earth Radiation Budget Experiment. Foi lançado em órbita por Sally Ride, a primeira mulher americana no espaço. Embora sua vida útil fosse de apenas dois anos, ele continuou a fazer medições até 2005.

O satélite foi equipado para medir o “orçamento de energia”, o equilíbrio entre quanta energia do sol o planeta absorve e quanto irradia, e para medir a quantidade de ozônio, vapor de água, dióxido de nitrogênio e aerossóis na estratosfera. Seu instrumento de medição estratosférica, conhecido como Stratospheric Aerosol and Gas Experiment II, tem o crédito de confirmar o afinamento da camada de ozônio, que absorve a maior parte da radiação ultravioleta do sol.

Nem a NASA nem o Departamento de Defesa explicaram por que o satélite saiu de órbita. Embora os satélites ocasionalmente colidam uns com os outros, isso é supostamente raro. No entanto, a órbita da Terra está ficando cada vez mais lotada com milhares de satélites do setor privado da Starlink e de outros provedores de internet sem fio, tanto que os astrônomos estão preocupados que a quantidade de luz que eles refletem possa em breve tornar impossível ver o espaço e estão pedindo uma moratória no seu lançamento.