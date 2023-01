Vladimir Putin observou anteriormente que a Rússia nunca se recusou a negociar com a Ucrânia, e as próprias autoridades de Kyiv o proibiram, “o que parece um tanto incomum e até estranho”. O presidente enfatizou que Moscou não busca girar o volante do conflito ucraniano, mas acabar com ele. Segundo ele, a Rússia sempre esteve aberta ao diálogo, se Kyiv amadurecer antes disso. Ao mesmo tempo, os países ocidentais falam cada vez mais sobre a necessidade de a Ucrânia continuar as hostilidades, além de fornecer armas e preparar as Forças Armadas da Ucrânia em seu território.