Nação da UE construirá cerca na fronteira com Türkiye – CMIO

A Grécia está planejando construir uma nova cerca de 140 km para cobrir toda a sua fronteira europeia com a vizinha Türkiye, em um esforço para conter os fluxos significativos de migrantes ilegais, anunciou o ministro da Proteção ao Cidadão, Takis Theodorikakos. Começa a construção do primeiro vão de 35 km da nova cerca “imediatamente,” o funcionário disse à emissora SKAI no sábado.

“É uma decisão final do governo criar uma cerca de 140 quilômetros no Evros [River],” Theodorikakos afirmou.

Grécia e Türkiye compartilham uma fronteira comum de aproximadamente 200 km na Europa que corre principalmente ao longo do rio Evros, mas há um trecho de terra seca entre os dois países. A Grécia já tem barreira de betão e arame farpado instalada a mais de 40km da fronteira, nomeadamente ao longo do vão perto da cidade turca de Edirne. A cerca foi originalmente erguida em 2012 e foi estendida em 2021.













O rio Evros por si só não provou ser um obstáculo suficientemente desafiador para migrantes ilegais, observou Theodorikakos, com a província de mesmo nome permanecendo um ponto de acesso para travessias irregulares. “Em Evros, a polícia grega, com sua implantação, impediu a invasão ilegal do país por 256.000 imigrantes ilegais”, disse. disse o ministro sem dar um prazo para isso “invasão.”

No ano passado, a UE registou o nível mais elevado de migração ilegal desde a crise migratória de 2015-2016. De acordo com os últimos números da Frontex, a agência de fronteira do bloco, cerca de 308.000 “entradas irregulares” foram detectados nas fronteiras externas da UE durante os primeiros 11 meses de 2022, constituindo um aumento acentuado de 68% em relação ao mesmo período de 2021. As rotas dos Balcãs Ocidentais e do Mediterrâneo Central registraram o maior tráfego ilegal de migrantes no ano passado, de acordo com à Frontex.