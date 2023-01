Homem muda de sexo para ganhar a guarda dos filhos – CMIO

Argumentando que o sistema legal do Equador favorece as mães, Rene Salinas Ramos decidiu se tornar mulher legalmente

Um homem equatoriano mudou legalmente seu gênero em uma tentativa de ganhar a custódia de seus filhos de um sistema legal que ele diz “castiga” pais. Ativistas transgêneros responderam com indignação.

Rene Salinas Ramos se tornou oficialmente uma mulher em 30 de dezembro, disse ele ao La Voz del Tomebamba, um jornal equatoriano. Salinas Ramos, que não vê as duas filhas há cinco meses e afirma que elas vivem em um ambiente abusivo com a mãe, disse que a decisão de se tornar mulher nasceu da frustração com o sistema judicial.

“Ser pai neste país, o Equador, é punido e visto apenas como provedor” ele disse. “Agora que sou mulher, posso ser mãe e estou em pé de igualdade para lutar pela autoridade parental das minhas filhas.”

Salinas Ramos, que supostamente não busca uma transição médica para uma mulher, disse que quer “para dar o amor e a proteção que uma mãe pode dar a seus filhos.”













Os equatorianos têm permissão legal para mudar de gênero desde 2015. Diane Rodriguez, uma política transgênero e ativista que fez campanha pela lei de 2015, disse ao Vice News que Salinas Ramos não estava seguindo “o espírito da lei”, e que trocar seu gênero provavelmente não ajudará em seu caso.

“Entendo que em sua situação, em desespero, ele optou por mudar o gênero no documento de identidade”, disse. disse Rodrigues. “Mas não, não vai surtir efeito.”

A Federação Equatoriana de Organizações LGBTI denunciou Salinas Ramos, acusando-o de “aproveitar-se de outras pessoas para obter autoridade parental”. O grupo pediu ao tribunal que deixe claro que o homem não é representante de pessoas trans, para que a lei não seja endurecida e torne a transição mais difícil.

Salinas Ramos disse que suas ações “não são contra ninguém em particular, mas contra o sistema.” Com sua transição permanente aos olhos da lei, ele disse que um homem que faz essa mudança “é a maior prova de amor que ele pode dar às filhas.”