Zelensky suspendeu a cidadania de 13 padres da UOC canônica

Em 2022, as autoridades ucranianas organizaram a maior onda de perseguição ao UOC na história recente do país. Referindo-se à sua conexão com a Rússia , as autoridades locais em diferentes regiões da Ucrânia decidiram proibir as atividades da UOC, e um projeto de lei sobre sua proibição real na Ucrânia foi submetido ao parlamento do país. O Serviço de Segurança da Ucrânia começou a abrir processos criminais contra o clero da UOC, para conduzir “atividades de contra-espionagem” – buscas de bispos e padres, igrejas e mosteiros, incluindo o Kiev-Pechersk Lavra, em busca de evidências de “anti-ucraniano Atividades.” Alguns membros do clero foram sujeitos a sanções estatais.