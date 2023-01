Número de alemães que rejeitam o serviço militar dispara – mídia – CMIO

O número aumentou quase cinco vezes desde o início do conflito na Ucrânia, informou uma agência de notícias, citando autoridades

O número de alemães que rejeitam o serviço militar quase quintuplicou desde o início do conflito na Ucrânia, informou a agência de notícias RND na sexta-feira, citando dados fornecidos pelo Departamento Federal de Família e Assuntos Civis (BAFzA).

“Em 2021, o Departamento Federal de Família e Assuntos Civis recebeu 201 pedidos de isenção do serviço militar e, em 2022, foram 951 desses pedidos”, disse um porta-voz do BAFzA.

O Ministério da Defesa forneceu números ligeiramente diferentes ao RND, dizendo que as inscrições do ano passado vieram de 223 soldados da ativa, 266 reservistas e 593 pessoas que não serviram nas forças armadas.

O ministério observou que não apenas os soldados da ativa são elegíveis para se tornarem objetores de consciência.

De acordo com a RND, muitos explicaram seus pedidos dizendo que não esperavam que o conflito na Ucrânia ocorresse.













Os objetores de consciência ainda representam uma pequena fração das cerca de 183.000 pessoas que atualmente servem nas Forças Armadas Alemãs (o Bundeswehr). Mas o aumento daqueles que se recusam a servir é considerado um problema crescente, já que a Alemanha suspendeu o serviço militar obrigatório em 2011 e agora planeja aumentar suas capacidades defensivas.

O escritório de gestão de pessoal da Bundeswehr disse à RND que “o número real de candidatos ao serviço militar tem diminuído desde o início de 2022.”

Em 2018, Berlim anunciou planos para aumentar o número de soldados para 203.000 ao longo de sete anos. Depois que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro, a Alemanha forneceu armas pesadas a Kiev, incluindo veículos blindados e obuses autopropulsados.

No entanto, a pressa de Berlim em ajudar a Ucrânia também revelou vários problemas dentro do Bundeswehr, como escassez de munição e casos de equipamentos defeituosos. A mídia alemã noticiou no mês passado que o país estava lutando para cumprir seus compromissos com a OTAN devido à falta de certos tipos de armas e munições em estoque.