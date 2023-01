Serviço de prevenção de suicídios entre veteranos dos EUA tem alta de chamadas durante Ano Novo

As chamadas de veteranos militares dos EUA e de seus familiares para a linha direta de prevenção de suicídios subiram repentinamente durante os feriados de Ano Novo, informou no sábado (6) o portal Military Times.

Durante os últimos sábado (31) e domingo (1º), o número de chamadas registradas pelo serviço foi de 3.869, um aumento de quase 19% em relação à média dos outros finais de semana, explica o portal. Ao mesmo tempo, as interações de chat aumentaram 25%, enquanto as conversas de texto com operadores da linha subiram 75% em comparação com o feriado de Ano Novo anterior.