Governador da Flórida ataca Biden com imigração – CMIO

Ron DeSantis ordenou que a Guarda Nacional lidasse com o fluxo, argumentando que o presidente está se esquivando da responsabilidade

O governador da Flórida, Ron DeSantis, ativou a Guarda Nacional na sexta-feira, ordenando-lhes que respondessem a um aumento acentuado na imigração ilegal de Cuba. Centenas de cubanos desembarcaram na Flórida nos últimos dias, atacando a indústria do turismo no estado do sol.

DeSantis assinou uma ordem executiva instruindo o guarda a ajudar as agências policiais estaduais e locais a processar os migrantes que já desembarcaram e a evitar novos desembarques.

“À medida que os impactos negativos das políticas de imigração sem lei de Biden continuam inabaláveis, o ônus do fracasso do governo Biden recai sobre as autoridades locais, que carecem de recursos para lidar com a crise”, disse. disse DeSantis. “Quando Biden continuar ignorando suas responsabilidades legais, vamos intervir para apoiar nossas comunidades.”

Centenas de migrantes, em sua maioria cubanos, chegaram a Florida Keys nos últimos dias, com 300 desembarcando no Parque Nacional Dry Tortugas no fim de semana do feriado. O influxo forçou o fechamento do parque enquanto o Gabinete do Xerife do Condado de Monroe – que tem apenas 194 deputados – lutava para lidar com as chegadas.













Agentes da lei federais, estaduais e locais encontraram mais de 8.000 migrantes na costa da Flórida desde agosto, afirmou o escritório de DeSantis. Isso representa um aumento de quase dez vezes nos 838 interceptados durante todo o ano fiscal de 2021, de acordo com dados da Guarda Costeira dos EUA.

Em meio a críticas contundentes dos republicanos, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou na quinta-feira que alguns migrantes de Cuba, Haiti e Nicarágua que cruzam a fronteira EUA-México seriam enviados de volta ao México. Biden não fez nenhuma referência explícita aos migrantes que chegam à Flórida de barco, que não podem ser devolvidos diretamente a Cuba porque os EUA não têm relações diplomáticas com o governo comunista de Havana. Aqueles capturados no mar, no entanto, podem ser enviados de volta.

DeSantis é um crítico vocal das políticas negligentes de imigração de Biden e pagou no ano passado para que imigrantes ilegais voassem do Texas para o rico enclave liberal de Martha’s Vineyard – uma manobra que vários governadores republicanos fizeram para destacar sua insatisfação com os números recordes que entram ilegalmente em seus estados. .

No entanto, DeSantis tem que ter em mente a política ao lidar com migrantes cubanos. Os exilados cubanos são um grande bloco eleitoral na Flórida e foram os principais responsáveis ​​pela vitória do governador com 57% dos votos hispânicos em novembro. Flórida “tem uma longa história de ajuda a refugiados, incluindo cubanos e outros que fogem de regimes comunistas”, O escritório de DeSantis disse na sexta-feira. “No entanto, isso sempre envolveu o apoio do governo federal”, a declaração continuou, acusando o governo Biden de “não fornecer os recursos necessários.”