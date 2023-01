Energia importante alerta para escassez de gás – CMIO

Os governos de toda a Europa terão dificuldade em encher as instalações de armazenamento devido à escassez de suprimentos russos, disse o chefe da Equinor, Anders Opedal.

O mercado europeu de energia provavelmente permanecerá apertado este ano, apesar da atual queda nos preços do gás, Anders Opedal, CEO da Equinor, a maior empresa de energia da Noruega, disse à Bloomberg em um artigo publicado na quinta-feira.

Os preços europeus do gás caíram para seu nível mais baixo em mais de um ano nesta semana devido ao clima excepcionalmente quente, com os contratos futuros de gás no hub TTF na Holanda caindo abaixo de US$ 700 por 1.000 metros cúbicos na quinta-feira. As previsões mostram que o clima deve permanecer ameno pelo resto do mês, o que pode reduzir ainda mais a demanda por gás.

No entanto, de acordo com Opedal, os países da região podem enfrentar posteriormente dificuldades para reabastecer as instalações de armazenamento subterrâneo devido ao forte declínio no fornecimento da Rússia.

“As lojas de gás estão bastante cheias e o clima está quente, o que afeta o preço da gasolina, mas essas lojas precisam ser abastecidas este ano com menos gás russo disponível… É provável que vejamos um mercado onde os preços da gasolina estão oscilando bastante”, alertou Opedal.

Estima-se que o armazenamento da Europa esteja 83% cheio, bem acima da média sazonal. No entanto, antes do início da crise na Ucrânia e da guerra de sanções com o Ocidente, a região dependia da Rússia para até 45% de suas necessidades de gás. Mesmo no primeiro semestre do ano passado, os fluxos de gás russo permaneceram praticamente estáveis, dando à Europa a oportunidade de preencher os estoques. Após as sanções e a sabotagem do gasoduto Nord Stream da Rússia em setembro, no entanto, os suprimentos russos agora representam menos de 10% do consumo de gás do continente.

A Noruega tornou-se o maior fornecedor de gás natural para a Europa nos últimos meses, trazendo um total de cerca de 122 bilhões de metros cúbicos de gás para a região em 2022. No entanto, isso representa apenas cerca de 30% da demanda total de gás da Europa, e as autoridades norueguesas recentemente alertaram que não têm capacidade para aumentar significativamente os volumes de exportação de gás nos próximos quatro a cinco anos.

