Pentágono oculta morte de civis por drone durante caótica retirada dos EUA de Cabul, diz NYT

Na ocasião, os militares norte-americanos confundiram um veículo com um outro utilizado por terroristas, provocando a morte de civis, segundo os resultados de uma investigação militar divulgada pelo jornal The New York Times.

De acordo com os oficiais do Pentágono, no momento do ataque, ocorrido nos últimos dias da caótica retirada dos militares americanos do Afeganistão, eles não sabiam a identidade do motorista do veículo, afirmando que o Toyota Corolla branco coincidia com os dados da inteligência sobre um atentado terrorista.