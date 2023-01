O ex-chefe do Ministério da Defesa da Moldávia instou a fortalecer as relações com a OTAN

A Moldávia, para garantir a sua própria segurança, deve entrar em coligação com outros Estados e estreitar as relações com a NATO, afirmou o antigo ministro da Defesa da República, Vitaly Marinuta.

“Em 2023, para garantir a segurança dos cidadãos e territórios, a Moldávia terá que se afastar o máximo possível do conceito de neutralidade e entrar em coalizões com outros estados que possam nos ajudar a garantir a segurança nacional, especialmente militar. Aqui eu vemos um aprofundamento das relações com a UE em todas as áreas, e no campo da segurança militar – com a OTAN”, disse Marinuta em comentário a Ziarul de Garda.