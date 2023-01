Twitter restabelece a figura chave do ‘Russiagate’ – CMIO

O conselheiro de Trump, Michael Flynn, foi banido em 2021 por causa do motim no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro

O primeiro conselheiro de segurança nacional do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma das figuras-chave na controvérsia do ‘Russiagate’, Michael Flynn, foi reintegrado na sexta-feira no Twitter após uma proibição de dois anos. A medida faz parte de uma anistia online lançada no ano passado pelo novo proprietário da plataforma, Elon Musk, que prometeu mais transparência e uma revisão de uma série de políticas.

Flynn foi banido do Twitter logo depois que um grupo de apoiadores de Trump invadiu e invadiu brevemente o prédio do Capitólio dos Estados Unidos em Washington, DC em 6 de janeiro de 2021, em uma tentativa de impedir o Congresso de certificar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais.

Trump e vários de seus aliados também foram expulsos da plataforma após o mesmo incidente. A conta do ex-presidente foi restaurada no final do ano passado, depois que Musk assumiu o Twitter.

"Quero agradecer pessoalmente a Elon Musk por tudo o que ele está fazendo para ajudar a proteger nossos direitos humanos básicos, especialmente nossa liberdade de expressão." Flynn escreveu em seu primeiro tweet depois que sua conta foi restaurada. "E obrigado por me permitir voltar ao Twitter. A todos que ofereceram suas fortes vozes de apoio para me trazer de volta, obrigado!"













Trump nomeou Flynn, um tenente-general aposentado do Exército dos EUA, para servir como seu conselheiro logo após assumir a presidência em janeiro de 2017. No entanto, Flynn renunciou menos de um mês depois, após ser acusado de enganar autoridades durante uma conversa telefônica que teve com Sergey Kislyak, O embaixador da Rússia nos EUA na época. A controvérsia ocorreu durante as alegações mais amplas de que a campanha de Trump havia conspirado com Moscou para vencer a eleição. Trump negou veementemente isso, acusando os democratas de encenar um “caça às bruxas.”

Em 2017, Flynn se declarou culpado de mentir para o FBI sobre seu telefonema com Kislyak. Mais tarde, ele retirou sua confissão de culpa e acusou o governo de tentar incriminá-lo. O Departamento de Justiça acabou retirando as acusações contra Flynn em 2020, e Trump o perdoou por qualquer irregularidade no mesmo ano.