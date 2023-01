O secretário-geral da OTAN viu uma ameaça na aliança entre a Rússia e a China

Na véspera do Ano Novo, Putin e Xi Jinping conversaram por meio de um link de vídeo. O presidente chinês, em particular, disse que Pequim está pronta para fortalecer a cooperação estratégica com Moscou e trabalhar com ela para proteger a soberania e a segurança dos dois países. Putin, por sua vez, observou que a importância da parceria estratégica entre a Rússia e a China como fator de estabilização está crescendo no contexto de crescentes tensões geopolíticas. Em sua opinião, a coordenação de Moscou Pequim serve para criar uma ordem mundial justa.