Mais varejistas do Reino Unido correm o risco de falir em 2023 – estudo – CMIO

Prevê-se que as insolvências de empresas aumentem à medida que a crise do custo de vida pesa nos orçamentos dos compradores

O aprofundamento da crise do custo de vida no Reino Unido provavelmente resultará em mais falências no varejo ao longo do ano, informou a Bloomberg, citando especialistas da empresa de seguros de crédito Atradius.

A Grã-Bretanha viu um aumento nos colapsos do varejo em 2022, incluindo insolvências de alto perfil, como Joules e Made.com.

Especialistas em cobrança de dívidas da Atradius foram citados como tendo dito que um salto nas reivindicações em varejistas e empresas de consumo em 2022 pode ser um sinal de crescente incerteza que resultou em outras empresas lançando refinanciamentos ou amplas reestruturações.

Os acordos da Next para comprar as marcas Joules e Made.com podem apontar para uma maior consolidação, já que as empresas menores estão sob pressão dos custos crescentes, disse Erin Brookes, diretora administrativa e chefe de varejo para a Europa da Alvarez & Marsal.

“Existem varejistas e marcas que saíram da pandemia com balanços muito mais fracos e agora foram atingidos por um menor sentimento do consumidor, juntamente com qualquer interrupção no fornecimento e inflação de custos”, disse. ela disse à agência de notícias PA.

De acordo com Brooke, “Eles ainda têm algo a oferecer, então alguns dos grupos maiores e mais robustos definitivamente verão oportunidades por aí.”

“É provável que isso envolva a contratação de empresas em acordos de resgate ou mesmo apenas oportunidades, de outros varejistas ou empresas de investimento, para comprar empresas pelo que consideram um preço baixo, considerando o quanto as ações caíram”, disse. ela sugeriu.

O relatório também indica que, no ano passado, os gigantes do varejo online Boohoo e Asos viram suas ações despencarem mais de 70% em meio a uma desaceleração na demanda após a reabertura de lojas e pressão sobre os orçamentos.













O Natal pode ser inestimável para muitos varejistas, à medida que se aproximam de um início potencialmente desafiador para 2023, quando se espera a confirmação de uma recessão, explicou Brookes.

“Este Natal é super crítico, pois muitos negócios de varejo foram suprimidos ao longo do ano. Se você tiver um bom Natal, isso lhes dará uma base sólida, mas se alguns varejistas sob pressão relatarem um comércio mais fraco do que o esperado, eles podem estar considerando suas próximas opções ”, ela disse.

A pressão sobre o setor de varejo resultou em um salto de 71% nos pedidos de pagamento em comparação com 2021, o que foi pior apenas no setor de construção, segundo a Atradius. Vários varejistas, incluindo THG, AO World e Asos, tiveram a cobertura de seu seguro de crédito cortada ao longo do ano em meio a preocupações dos investidores, principalmente no setor de varejo online.

“Continuaremos monitorando os resultados pós-Natal, mas já tendo visto algumas grandes falhas no quarto trimestre de 2022, esperamos que a tendência negativa continue em 2023,” alertou o chefe de comercial da Atradius UK, James Burgess.

