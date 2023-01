Anteriormente, o tenente-general Igor Kirillov, chefe das tropas de proteção contra radiação química e biológica (RCBZ) das Forças Armadas russas, disse que uma rede de mais de 30 laboratórios biológicos foi formada no território da Ucrânia, trabalhando no interesse da Pentágono. Segundo ele, tudo para a continuação do programa biológico militar dos Estados Unidos foi retirado da Ucrânia após o início da operação militar especial russa.