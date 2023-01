Câmara dos Deputados dos EUA não consegue eleger presidente após 14 tentativas

Pelo resultado da votação, de acordo com o resultado do 14º turno, o líder dos republicanos na Câmara, Kevin McCarthy, recebeu 216 votos. Devido a divisões dentro do partido, ele não conseguiu obter os 218 votos necessários para ser eleito. Anteriormente, McCarthy expressou confiança de que conseguiu obter o apoio do número de republicanos necessários para ser eleito presidente.