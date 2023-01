Mãe de manifestante morto no Capitólio é presa no aniversário de 6 de janeiro – CMIO

A mãe de Ashli ​​Babbitt, a veterana militar de 35 anos morta a tiros pela polícia enquanto invadia os corredores do Congresso em 6 de janeiro de 2021, foi presa durante uma manifestação para marcar o segundo aniversário da morte de sua filha.

Uma pequena marcha de protesto em Washington, DC na sexta-feira terminou com a prisão de Micki Witthoeft, 58, que foi punido com infrações de trânsito após recusar ordens para sair da rua.

Em imagens do encontro capturadas pelo jornalista Ford Fischer, Witthoeft é vista tentando atravessar uma rua perto do Capitólio antes de ser empurrada por um policial, que repetidamente diz a ela para voltar para a calçada. Recusando-se a fazê-lo, a mulher então se virou com as mãos atrás das costas, aparentemente pedindo para ser presa. Após uma troca de palavras, ela foi colocada na parte de trás de uma viatura.

VÍDEO: Hoje, enquanto realizava uma marcha de segundo aniversário em 6 de janeiro em torno do Capitólio, Micki Witthoeft, a mãe de Ashli ​​Babbitt, foi presa pelo tenente da polícia do Capitólio, Ryan Schauf, por se recusar a ir para a calçada. @N2Srelatóriospic.twitter.com/e59iHpqCNx — Ford Fischer (@FordFischer) 6 de janeiro de 2023

A polícia disse que o grupo não tinha permissão para se manifestar no terreno do Capitólio, embora tenha notado que Witthoeft foi libertado no final da sexta-feira com uma citação para comparecer ao tribunal, de acordo com a Associated Press.













A filha de Witthoeft foi morta durante o motim de 2021 enquanto tentava arrombar uma porta que levava ao Lobby do Orador no prédio do Capitólio, morta a tiros pela polícia apesar da presença de policiais diretamente atrás dela. O oficial do Capitólio que matou Babbitt, o tenente Michael Byrd, foi posteriormente inocentado de todos os delitos por seu departamento e pelo Ministério Público dos EUA para o Distrito de Columbia, que descobriu que ele atirou em legítima defesa.

Um veterano da Força Aérea que serviu nas guerras do Afeganistão e do Iraque, Babbitt era um ávido apoiador do ex-presidente Donald Trump, cujos apoiadores invadiram o Capitólio em um esforço condenado para impedir a certificação dos resultados das eleições presidenciais de 2020. Trump afirmou repetidamente que a corrida foi prejudicada por extensa fraude em favor do então candidato democrata Joe Biden, mas não conseguiu provar de forma convincente a má conduta generalizada no tribunal.













A família de Babbitt ameaçou anteriormente abrir um processo de homicídio culposo de $ 10 milhões contra o tenente Byrd e a Polícia do Capitólio, argumentando que o policial atirou sem aviso enquanto descrevia o tiroteio como “uma emboscada”. No entanto, em junho passado, uma reportagem da imprensa local notou que nenhum processo havia sido aberto.

O motim do Capitólio resultou em uma série de audiências de alto nível no Congresso e uma segunda tentativa de impeachment contra o então presidente Trump, que foi acusado pelos democratas de “incitar” a agitação. Durante uma cerimônia para comemorar o segundo aniversário do incidente na sexta-feira, o presidente Biden saudou os oficiais que protegeram o Capitólio por “ações exemplares de serviço ao seu país ou a seus concidadãos”, embora em um ponto datado erroneamente o motim para “6 de julho.”