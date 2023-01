Executivo de banco ‘urinou’ em passageiro de avião – CMIO

Um alto executivo da Indian Wells Fargo perdeu o emprego e agora é procurado pela polícia depois de supostamente urinar em um passageiro idoso a bordo de um voo para a capital indiana, de acordo com a polícia de Nova Délhi, que diz que o homem ainda está foragido.

Wells Fargo anunciou a demissão na sexta-feira e, embora o gigante bancário americano não tenha nomeado o funcionário em questão, os meios de comunicação indianos identificaram o homem como Shankar Mishra, supostamente o vice-presidente de operações da empresa na Índia com sede em Mumbai.

“O Wells Fargo mantém os funcionários com os mais altos padrões de comportamento profissional e pessoal e consideramos essas alegações profundamente perturbadoras. Este indivíduo foi demitido do Wells Fargo”, o banco disse em um comunicado, acrescentando que é “cooperando com a aplicação da lei”.

Embora exatamente o que levou ao incidente obsceno permaneça incerto, Mishra teria ficado embriagado durante um voo de Nova York para Nova Delhi antes de se aliviar em uma mulher de 72 anos, que disse “suas roupas, sapatos e bolsa estavam encharcados de urina”, segundo o India Times. A vítima denunciou a agressão à tripulação, mas não levou o assunto às autoridades.













Depois de saber do incidente pela companhia aérea que operava o voo, a Air India, a polícia de Nova Délhi disse que Mishra foi acusado de ato obsceno em local público, agressão a uma mulher “com a intenção de ultrajar sua modéstia”, embriaguez pública e “palavra, gesto ou ato destinado a insultar o pudor de uma mulher.” Ele continua foragido, embora a polícia diga que está em contato com a família do homem.

“O acusado é morador de Mumbai e os investigadores descobriram que sua possível localização é em algum outro estado. Ele será preso o mais cedo possível”, disse. um oficial sênior da polícia disse ao Times.

Embora o ataque tenha ocorrido em 26 de novembro do ano passado, a vítima idosa só apresentou uma queixa formal à Air India em 20 de dezembro. Segundo relatos, Mishra mais tarde se desculpou depois de ficar sóbrio no avião e a mulher “Achei difícil insistir em sua prisão ou apresentar queixa depois que ele expressou remorso.” No entanto, ela finalmente decidiu denunciar o ataque à companhia aérea.













Mishra, no entanto, insistiu que o assunto foi resolvido rapidamente, com seu advogado divulgando uma declaração dizendo que o ex-executivo do banco compensou a mulher dias após o ataque.

“As mensagens de WhatsApp entre o arguido e a senhora mostram claramente que o arguido lavou as roupas e malas no dia 28 de novembro e as mesmas foram entregues no dia 30 de novembro”, disse. disse o comunicado. O advogado acrescentou que a vítima mais tarde devolveu o dinheiro que lhe foi dado como compensação antes de apresentar a queixa.

O regulador de aviação da Índia criticou a companhia aérea por não relatar o ataque obsceno antes, levando-o apenas às autoridades em 28 de dezembro. “a história é mais complicada do que foi relatado,” reconheceu sua lentidão para agir. A Direção Geral de Aviação Civil do país disse que as ações da empresa foram “não profissional” e exigiu uma resposta por escrito sobre o incidente dentro de duas semanas.