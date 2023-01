Pentágono enganou o público sobre ataque de drone que matou crianças – NYT – CMIO

Uma investigação interna culpou o viés de confirmação pelo ataque malsucedido de drones em Cabul em 2021

Suposições errôneas e preconceitos de analistas dos EUA levaram ao ataque de drones em Cabul que matou 10 civis, incluindo sete crianças, durante a caótica retirada do Pentágono em agosto de 2021 do Afeganistão, segundo uma investigação militar interna.

As tensões estavam altas no dia do ataque do drone, apenas três dias após o atentado terrorista de 26 de agosto que matou 13 soldados americanos e mais de 100 afegãos no aeroporto de Cabul. A investigação do Comando Central dos EUA (CENTCOM) observou que outro ataque do ISIS-K era esperado naquele dia e que os relatórios de inteligência indicavam que envolveria um Toyota Corolla branco, informou o New York Times na sexta-feira.

Analistas militares observaram um Corolla branco parando no que eles acreditavam ser um complexo ISIS-K, então começaram a rastrear o carro, disse o relatório. Depois que o veículo parou em um pátio fechado perto do aeroporto horas depois, um míssil Hellfire atingiu o carro por um drone MQ-9 Reaper foi ordenado. Mais tarde naquele dia, as autoridades americanas anunciaram que haviam evitado com sucesso outro atentado terrorista.













À medida que os relatos de mortes de civis começaram a surgir, as autoridades americanas disseram que haviam “sem indicações” de tais vítimas e estavam investigando se uma explosão secundária poderia ter matado alguém. No entanto, disse o Times, a investigação do CENTCOM revelou que analistas relataram 20 minutos após o ataque que civis podem ter sido mortos. Em três horas, eles avaliaram que pelo menos três crianças foram mortas.

Oficiais militares continuaram a esconder o que sabiam sobre o ataque. Três dias depois, o chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, disse que o ataque foi “justo” e que havia matado um facilitador do ISIS e desconhecido “outras.” O motorista do Corolla acabou sendo um trabalhador humanitário que passou o dia pegando o laptop de seu empregador, levando colegas de e para o trabalho e carregando latas de água em seu porta-malas para levar para casa para sua família.













A investigação do CENTCOM foi concluída uma semana e meia após o ataque do drone e nunca foi divulgada ao público, disse o Times. Dezesseis meses depois, o jornal obteve 66 páginas parcialmente redigidas do relatório, somente após processar o CENTCOM sob a Lei de Liberdade de Informação.

A investigação detalhou como os vieses levaram os analistas a fazer suposições tragicamente erradas. Por exemplo, eles concluíram que um pacote carregado no carro continha explosivos por causa de sua “manuseio e tamanho cuidadosos,” e que a rota errática do motorista significava que ele estava tentando fugir da vigilância.