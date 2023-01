Uma das principais operações de opinião pública americana do bloco governante de Taiwan foi por meio da academia

Nos últimos anos, os EUA viram uma mudança notável na política em relação à região de Taiwan, que a China reivindica como parte de seu território soberano, e uma mudança na opinião pública em relação à ilha autônoma. Além de contratar empresas de lobby e financiar think tanks locais por meio do Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipei (TECRO), uma das maneiras pelas quais essa mudança foi alcançada é por meio do Global Taiwan Institute (GTI) em Washington, DC

O bloco governante de Taiwan, liderado pelo Partido Democrático Progressista (DPP), aumentou esses esforços para fortalecer os laços entre Washington e Taipei, aumentar a “estatuto internacional” e, finalmente, buscar o objetivo final de “independência de Taiwan,” por exemplo, a separação da região da China continental em um país distinto. Os think tanks tornaram-se uma parte vital dos esforços de lobby do DPP, já que as autoridades de Taiwan procuram influenciar a comunidade acadêmica dos EUA.

É aí que o GTI entra em ação. Apenas quatro meses depois que a chamada presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, iniciou seu primeiro mandato, o DPP e a comunidade da diáspora nos EUA lançaram o GTI em Washington, DC, que é a capital do governo federal dos EUA e a principal fórum dos think tanks do país. O GTI supostamente tem acesso a mais de $ 20 milhões em fundos e tem um escritório elegante de $ 3 milhões em Dupont Circle, em Washington.













O GTI é um dos cerca de 390 think tanks da capital, mas é o único dedicado exclusivamente às questões de Taiwan. Legalmente, é uma organização sem fins lucrativos estabelecida de acordo com a Seção 501C3 do código tributário dos EUA e tem autoridade para realizar atividades nos EUA. E em termos de equipe, o GTI convoca especialistas de renome de Taiwan com experiência política no think tank blob dos EUA e lhes dá cargos de alto escalão como membros do conselho consultivo ou lhes concede bolsas de estudo sênior.

Alguns membros influentes do GTI são June Teufel Dreyer, professora da Universidade de Miami e comissária da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança Estados Unidos–China estabelecida pelo Congresso dos Estados Unidos; Joseph Bosco, ex-funcionário da China Country Desk no Gabinete do Secretário de Defesa; e o ex-diretor do Instituto Americano de Taiwan (AIT), Stephen Young. Em julho de 2021, o ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca Robert C. O’Brien, um importante conselheiro de Trump, chegou a anunciar que se juntaria ao GTI Studies como presidente do recém-formado Grupo de Trabalho sobre Relações EUA-Taiwan no século XXI.

As operações normais do GTI são baseadas em três pilares principais: Resumos Globais de Taiwan quinzenais, seminários públicos, conferências acadêmicas anuais e relatórios anuais, a fim de cumprir a missão da instituição de dar voz a Taiwan e fortalecer as relações bilaterais entre os EUA e Taiwan. Além disso, o instituto apóia o desenvolvimento acadêmico da geração mais jovem de estudiosos da U., oferecendo bolsas de estudos e cargos de pesquisa para cultivar uma nova geração de estudiosos ‘alfabetizados em Taiwan’. Conforme declarado pelo ex-vice-presidente do GTI, Jie-ting Yeh, o GTI está comprometido em nutrir a próxima geração de intelectuais americanos em Taiwan.













Em essência, o GTI está empenhado em trabalhar por meio da academia para formar opiniões de especialistas sobre questões relacionadas a Taiwan, influenciando assim os tipos de análise que o público em geral ouve na mídia ou na educação de nível universitário. Nesse sentido, o GTI organizou publicações e seminários para os principais estudiosos dos EUA sobre questões do Estreito de Taiwan, bem como seminários acadêmicos em cooperação com os principais think tanks, a fim de fortalecer as relações com esses estudiosos dos EUA.

Os principais temas que o GTI promove estão principalmente alinhados com as opiniões do governo Tsai. Por meio de sua influência na esfera acadêmica, o GTI promove o aprimoramento das relações EUA-Taiwan, incluindo o fortalecimento das relações comerciais e econômicas dos EUA-Taiwan, reafirmando as garantias políticas dos EUA a Taiwan, melhorando o desempenho das vendas de armas a Taiwan e apoiando a expansão de ‘ espaço internacional’, por exemplo, sua visibilidade em organizações multilaterais como a Organização Mundial da Saúde (OMS).

E, é claro, os membros da organização são frequentemente convidados como especialistas, colaboradores convidados ou analistas para falar com a mídia tradicional e internacional sobre questões relacionadas a Taiwan. É assim que o GTI consegue, às vezes, diversificar sua influência primária nos círculos acadêmicos e influenciar a opinião pública mais ampla.