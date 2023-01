Escolas temem aquisição de IA – CMIO

Dispositivos e redes do sistema das Escolas Públicas de Nova York não permitem mais o acesso ao ChatGPT, um polêmico novo programa de inteligência artificial que causou alvoroço em menos de dois meses de disponibilidade para o público em geral.

A proibição é devido “preocupações sobre impactos negativos na aprendizagem dos alunos e preocupações com a segurança e precisão do conteúdo,” A porta-voz do NYCPS, Jenna Lyle, disse ao canal local Chalkbeat no início desta semana. Desde então, Lyle confirmou a decisão à AP e a vários outros meios de comunicação.

“Embora a ferramenta possa fornecer respostas rápidas e fáceis para perguntas, ela não desenvolve habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas, que são essenciais para o sucesso acadêmico e ao longo da vida.” acrescentou Lyle.

O Chalkbeat descreveu o ChatGPT como sendo capaz de gerar “escrita incrivelmente convincente e realista” e “coçar respostas de redação perfeitas para prompts abrangendo uma ampla gama de assuntos,” fazendo com que muitos professores e administradores temam que as tarefas de redação logo se tornem obsoletas.

Embora os chatbots de IA já existam há alguns anos, o ChatGPT está disponível gratuitamente para qualquer pessoa com conexão à Internet desde o final de novembro de 2022. Desenvolvido pela OpenAI, com sede em São Francisco, em cooperação com a Microsoft, o programa foi capaz de gerar texto, bem como imagens e vídeos, inspirando-se em um banco de dados de mídia digital.













Nova York é o maior distrito escolar público dos EUA, e sua proibição do ChatGPT pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Buscando evitar uma proibição mais ampla, a OpenAI divulgou um comunicado dizendo que planeja trabalhar com as escolas daqui para frente.

“Não queremos que o ChatGPT seja usado para fins enganosos em escolas ou em qualquer outro lugar, por isso já estamos desenvolvendo mitigações para ajudar qualquer pessoa a identificar o texto gerado por esse sistema,” a empresa disse, de acordo com a AP.

A proibição de Nova York afeta apenas a rede e os dispositivos do distrito escolar e não pode impedir que alunos ou funcionários acessem a IA em casa. Um professor entrevistado pela Chalkbeat disse que a proibição pode ser contraproducente.

“Treinamos toda uma geração de crianças para buscar pontos de rubrica e não conhecimento”, disse Adam Stevens, que ensina história na Brooklyn Tech, “e claro, se o que importa é o ponto no final do semestre, então o ChatGPT é uma ameaça.”

A IA pode ser útil para estabelecer uma “linha de base” em vez disso, responda a solicitações básicas, argumentou Stevens, observando que as escolas tratavam o Google da mesma maneira há 20 anos.