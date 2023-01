Estudante de seis anos atira em professora — CMIO

O menino foi identificado como o suspeito em um tiroteio supostamente feito “de propósito”

Um menino de 6 anos em Newport News, Virgínia, supostamente atirou e feriu sua professora do ensino fundamental, colocando-a no hospital com ferimentos graves em um ataque que a polícia diz não ter sido um acidente.

O tiroteio ocorreu na tarde de sexta-feira na Richneck Elementary School. O chefe de polícia de Newport News, Steve Drew, confirmou aos repórteres que o suspeito era um menino de 6 anos. Ninguém além do professor do menino ficou ferido, mas as equipes táticas da polícia entraram no prédio para o caso de o atirador ainda representar uma ameaça.

O menino estava envolvido em “uma altercação” com sua professora antes de atirar nela com uma arma, disse Drew. Ele está sob custódia da polícia. A professora foi identificada apenas como uma mulher de 30 anos.

“Acreditamos que assim que entramos e recebemos as informações que tínhamos vindo (da escola), tínhamos o indivíduo sob custódia”, disse. Drew disse a repórteres em uma reunião fora da escola. “Não tivemos uma situação em que alguém estivesse circulando pelo tiroteio na escola. Tivemos uma situação em um local específico em que um tiro foi disparado.”

A polícia não deu mais explicações sobre a briga; nem disseram como o menino conseguiu obter uma arma e trazê-la para a escola.













Uma colega de classe do suspeito não identificado, uma menina de 6 anos, disse a um repórter do Newport News Daily Press que testemunhou o tiroteio. A professora foi baleada na região do estômago “de propósito,” ela disse, e a professora “caiu de joelhos.”

Richneck Elementary tem mais de 550 alunos. De acordo com dados do National Center for Education Statistics, 84% dos alunos vêm de famílias pobres o suficiente para se qualificarem para almoços grátis. A proporção de alunos para professores da escola é 57% maior do que a média do estado.

O tiroteio de sexta-feira aconteceu apenas três dias depois que as aulas recomeçaram em Richneck após o feriado. Os tiroteios em escolas nos Estados Unidos atingiram um recorde histórico no ano passado, com 51 incidentes que resultaram em feridos ou mortos.

O atirador mais jovem a matar alguém em um tiroteio em uma escola nos Estados Unidos foi um menino de 6 anos de Michigan que atirou fatalmente em uma colega de classe em fevereiro de 2000.