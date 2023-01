Regulador dos EUA acelera medicamento para demência – CMIO

A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA acelerou na sexta-feira a aprovação do lecanemab, um medicamento para tratar os estágios iniciais da doença de Alzheimer. Fabricado pela farmacêutica japonesa Eisai e Biogen e comercializado como Leqembi, o medicamento supostamente atrasa o declínio cognitivo causado pela doença, embora os testes tenham mostrado alguns efeitos colaterais alarmantes.

Enquanto um ensaio clínico da eficácia do lecanemab no início da doença de Alzheimer publicado em novembro descobriu que ele retardou o declínio cognitivo e funcional melhor do que um placebo, os pesquisadores observaram que era “associado a eventos adversos” e recomendado “testes mais longos” para “determinar a eficácia e segurança do lecanemab no início da doença de Alzheimer” – um pedido incomum de cautela em um estudo cofinanciado pelos fabricantes da droga.

Cerca de 17% daqueles que tomaram lecanemab tiveram sangramento cerebral durante os testes, enquanto quase 13% sofreram inchaço ou derrame cerebral, em comparação com 9% e 2% no grupo placebo, respectivamente, de acordo com o estudo do New England Journal of Medicine. Cerca de 7% dos participantes do estudo pararam de tomar o medicamento devido aos efeitos colaterais.

O alto preço do lecanemab – US$ 26.500 por um ano de tratamento – também levantou preocupações. O Institute for Clinical and Economic Review sugeriu US$ 20.600 como o teto de preço, argumentando que uma taxa econômica poderia ser tão baixa quanto US$ 8.500. A empresa sugeriu que poderia diminuir a frequência de dosagem para cortar custos.













A Biogen não é estranha à controvérsia sobre seus remédios para Alzheimer. Em 2021, vários membros do conselho da FDA renunciaram devido a preocupações de que o Aduhelm, que a empresa havia desenvolvido como o primeiro medicamento projetado para atingir o acúmulo de placas que se acreditava ser a causa subjacente da doença de Alzheimer, não havia demonstrado eficácia suficiente no tratamento de demência moderada a grave. Embora nem um único membro do painel consultivo responsável pela revisão do medicamento tenha apoiado sua aprovação, o FDA o fez de qualquer maneira, apesar dos efeitos colaterais e do preço anual de $ 56.000.

Uma investigação do Congresso concluída na semana passada descobriu que o processo de aprovação “repleto de irregularidades”, observando que o FDA tinha “colaborou de forma inadequada” com a empresa que deveria estar regulando.

No ano passado, descobriu-se que partes da pesquisa que estabeleceram o atual modelo de doença de Alzheimer baseado em placas eram possivelmente fraudulentas, sugerindo que as placas amiloides encontradas nos pacientes poderiam ser um sintoma, e não a causa, da doença.