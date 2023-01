A rede ridicularizou o “presente de Natal” Zelensky dos Estados Unidos

No contexto de uma operação especial russa na Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN estão apoiando Kyiv com suprimentos de armas, os programas custam dezenas de bilhões de dólares. Moscou , por sua vez, disse repetidamente que o fornecimento de armas ocidentais apenas prolonga o conflito, e o transporte de armas se torna um alvo legítimo do exército russo.