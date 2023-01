Pentágono anuncia ‘assassinos de tanques’ para a Ucrânia – CMIO

A mais recente “ajuda letal” fica aquém das demandas de Kiev por armas mais poderosas

O governo dos EUA deve fornecer à Ucrânia vários veículos blindados de transporte de pessoal em um próximo pacote de ajuda, descrito como “assassinos de tanques” por um alto oficial militar. A medida segue relatos de que Washington ainda se recusa a considerar blindagem mais pesada para Kiev, apesar de seus repetidos pedidos para o tanque principal de batalha Abrams.

O porta-voz chefe do Pentágono, Pat Ryder, anunciou a última ajuda na quinta-feira, dizendo a repórteres que Kiev receberá um número não especificado de Veículos de Combate Bradley, bem como suporte de treinamento e manutenção para os veículos blindados.

“É obviamente uma capacidade blindada que pode transportar infantaria mecanizada para a batalha em apoio a operações ofensivas e defensivas, fornecendo um nível de poder de fogo e blindagem que trará vantagens no campo de batalha.” disse Ryder, acrescentando “Não é um tanque, mas é um mata-tanques.”

O pacote de armas incluirá até 50 Bradleys e outros equipamentos, de acordo com duas autoridades não identificadas citadas pela Reuters, que observaram que mais detalhes viriam na sexta-feira.













Ryder se recusou a oferecer um prazo para que os veículos cheguem ao campo de batalha, nem quanto tempo levaria para treinar os soldados locais para usá-los. Embora Washington tenha aprovado mais de US$ 21 bilhões em ajuda militar direta desde o início do conflito na Ucrânia em fevereiro passado, não está claro quanto desse armamento chegou ao país ou está realmente em serviço devido aos longos cronogramas de entrega.

Kiev clamou por armas cada vez mais pesadas durante o conflito, solicitando especificamente o tanque de batalha principal M1 Abrams em um Natal.Lista de Desejos‘ compartilhado por um conselheiro sênior do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, no mês passado. No entanto, as autoridades americanas continuam descartando o tanque de 60 toneladas, com um funcionário do governo não identificado dizendo ao Washington Post que eles não são adequados para as forças ucranianas devido à sua tendência a quebrar e ao alto consumo de combustível.













Em vez disso, Washington e alguns aliados ocidentais, incluindo Alemanha e França, ofereceram blindagem mais leve, com Paris concordando recentemente em enviar vários veículos de combate blindados AMX-10 antigos e Berlim anunciando remessas futuras do veículo comparável Marder. Todos os três países rejeitaram pedidos de tanques pesados.

Desenvolvido na década de 1980 para competir com veículos de combate soviéticos BMP, o Bradley foi projetado para transportar e fornecer cobertura para infantaria, vindo em várias variantes diferentes. Embora o Pentágono não tenha especificado o modelo que será enviado para a Ucrânia, o M3 Bradley é normalmente operado por uma tripulação de três homens e tem espaço extra para tropas de reconhecimento e mísseis BGM-71 TOW, uma arma antitanque.