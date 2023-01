Dona de casa real é condenada por golpe de telemarketing – CMIO

A estrela de reality show americana Jennifer Shah, de ‘Real Housewives of Salt Lake City’, foi condenada a seis anos e meio de prisão por fraude eletrônica em conexão com telemarketing em um tribunal federal na sexta-feira.

Inicialmente, ela enfrentou 50 anos atrás das grades por seu papel no esquema. Shah também deve perder $ 6,5 milhões, pagar $ 6,6 milhões em restituição às vítimas idosas do golpe e cumprir cinco anos de liberdade supervisionada depois que ela sair da prisão.

Embora o juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Sidney Stein, tenha reconhecido que sua sentença foi significativamente menor do que o pedido dos promotores ou a recomendação de liberdade condicional, ele disse que refletia o “gravidade do crime.” No entanto, ele também chamou o crime “extenso” e questionou se Shah “realmente aprecia o dano” ela fez com suas vítimas.













A Dona de Casa Real fez um choroso pedido público de desculpas aos aposentados fraudados, declarando-se “sinceramente arrependido” e prometendo “pagar cada centavo.”

Shah e ela”primeiro assistente“Stuart Smith”supostamente gerou e vendeu ‘listas de leads’ de indivíduos inocentes para outros membros de seu esquema para enganar repetidamente”, disse a promotora americana de Manhattan, Audrey Strauss, ao tribunal na sexta-feira. “Na realidade e como alegado, as chamadas oportunidades de negócios empurradas para as vítimas … eram apenas esquemas fraudulentos, motivados pela ganância, para roubar o dinheiro das vítimas.”

“Esses indivíduos foram atraídos por falsas promessas de segurança financeira, mas na realidade Shah e seus co-conspiradores os fraudaram em suas economias e os deixaram sem nada para mostrar.”, acrescentou o procurador dos EUA, Damian Williams, em um comunicado.

Embora ela inicialmente negasse todas as irregularidades, até mesmo trabalhando no processo judicial em seu reality show com o slogan “a única coisa de que sou culpado é ser Shah-mazing”, Shah mudou sua confissão para culpada no ano passado em troca de os promotores retirarem a acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que acarretava uma sentença máxima adicional de 20 anos. Juntamente com o máximo para a acusação de fraude eletrônica, ela poderia pegar até 50 anos de prisão.

Seu advogado explicou na época que Shah queria “colocar esta provação atrás dela” e que se declarar culpada significava que ela aceitava “total responsabilidade por seus atos.”