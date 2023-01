Ministério de Situações de Emergência do Azerbaijão localiza incêndio em usina de processamento de ouro

Anteriormente, a edição do “Report” do Azerbaijão relatou que oito pessoas foram envenenadas como resultado de um incêndio em uma fábrica na região de Gadabay.

“Graças a prontas providências, o incêndio foi localizado. Ao avaliar a situação operacional, constatou-se que o incêndio ocorreu na oficina de galvanização do empreendimento. Em decorrência de um incêndio em uma área de 180 metros quadrados, o forro da oficina queimou, bem como motores, equipamentos de bombeamento, painéis elétricos”, – RIA Novosti foi informado no serviço de imprensa do Ministério de Situações de Emergência do Azerbaijão.