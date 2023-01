Aliado de Trump acusado de apalpar assessor masculino – mídia – CMIO

Um funcionário da campanha alegou que foi ‘acariciado’ por Matt Schlapp, presidente da União Conservadora Americana

O lobista de Washington Matt Schlapp, um importante aliado político do ex-presidente Donald Trump, teria sido acusado de apalpar a virilha de um funcionário de campanha que trabalhava para o candidato fracassado ao Senado dos EUA, Herschel Walker.

“Ele enfiou a mão entre as minhas pernas e me acariciou”, o ex-assessor disse à NBC News em uma entrevista por telefone na noite de quinta-feira. A agência concordou em não identificar o funcionário, dizendo que ele teme represálias que possam prejudicar sua carreira na política do Partido Republicano. Schlapp é presidente da União Conservadora Americana, que hospeda a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), uma vitrine fundamental para os candidatos republicanos.

O incidente supostamente ocorreu em meados de outubro, quando Walker fazia campanha na Geórgia por uma cadeira que era crucial para os esforços republicanos de reconquistar o controle do Senado. O funcionário disse que ficou desconfortável quando Schlapp repetidamente se inclinou para perto dele em uma taverna de Atlanta. Ele tentou descartar o comportamento como produto da bebida, então teve que levar o poderoso lobista de volta ao hotel.













“A próxima coisa que sei é que, durante o passeio, ele está estendendo a mão e agarrando meu lixo de maneira prolongada, durante todo o passeio”, disse o ajudante. “E para minha vergonha, eu não disse ‘não’ ou ‘pare’. Deus sabe, não foi um avanço desejado. Ele chamou a apalpação de “sustentada, não solicitada e indesejada”, acrescentando que estava enojado porque “eu deveria pegar esse filho da puta de manhã e apenas sentar lá e fingir que nada aconteceu”.

A NBC disse que Schlapp não respondeu às mensagens pedindo comentários. Charlie Spies, advogado de Schlapp, disse ao Daily Beast que as alegações eram infundadas. “O ataque é falso e o Sr. Schlapp nega qualquer comportamento impróprio. Estamos avaliando as opções legais de resposta.”

O funcionário de Walker disse que relatou o incidente na manhã seguinte a altos funcionários da campanha. Seguindo o conselho deles, o assessor enviou uma mensagem de texto dizendo ao lobista que estava incomodado com o ocorrido na noite anterior e que a campanha tinha um motorista disponível para levá-lo aos seus destinos. Schlapp supostamente respondeu, “Por favor, me ligue.”

Um funcionário sênior da campanha de Walker confirmou à NBC que o assessor compartilhou a alegação com seus superiores, que disponibilizaram um advogado para ele. Schlapp é casado com Mercedes Schlapp, ex-diretora de comunicações estratégicas da Casa Branca de Trump.