Biden “adiou” a data do assalto ao Capitólio

Em outro aniversário, o Federal Bureau of Investigation relatou a prisão de mais de 950 manifestantes, incluindo quase 200 por agredir policiais. A declaração deixa claro que a caçada está longe de terminar. As sentenças já proferidas são duras. O ex-policial Thomas Webster foi condenado a dez anos de prisão por espancar um policial interino com um mastro de bandeira. Alguns Albuquerque Cosper Head e Kyle Young foram condenados a 90 e 86 meses de prisão por agredir um policial e arrastá-lo para uma multidão de trumpistas.