Super-falcão republicano concorrerá à presidência dos EUA – CMIO

O ex-assessor de segurança nacional de Trump, John Bolton, planeja desafiá-lo pela indicação do Partido Republicano

O ex-assessor de segurança nacional dos EUA, John Bolton, disse que planeja concorrer à presidência em 2024, revelando em entrevista ao Good Morning Britain na sexta-feira que desafiará seu ex-chefe Donald Trump pela indicação republicana.

O notoriamente beligerante Bolton, que serviu nas administrações de Bush e Ronald Reagan antes de seu breve período como conselheiro de segurança nacional de Trump, disse à agência que sua campanha se concentrará em um “política externa muito mais forte.”

“Acho importante que seja entendido não apenas em Moscou, mas também em lugares como Pequim, que a agressão não provocada contra seus vizinhos não é algo que os Estados Unidos e seus aliados irão tolerar.,” ele disse.













Bolton insistiu que não seria um “vaidade” candidatura, argumentando que o apoio às políticas de Trump estava em “declínio terminal” mas que os republicanos tinham medo de tornar pública sua insatisfação.

“Acho que os eleitores, os eleitores republicanos, as pessoas que escolhem o candidato republicano, quase 95% discordam que Trump é mais importante que a Constituição”, disse Bolton. Ele aparentemente estava se referindo aos comentários do ex-presidente no mês passado de que o que ele chamou de “fraude eleitoral maciça” revelado nos arquivos do Twitter “permite a extinção de todas as regras, regulamentos e artigos, mesmo aqueles encontrados na Constituição.” Os arquivos revelaram que as agências governamentais se apoiaram nas plataformas da Big Tech para suprimir a história do laptop Hunter Biden antes das eleições de 2020.

Bolton havia insinuado no mês passado que concorreria em 2024 se outros candidatos não condenassem Trump por essa suposta tentativa de anular a Constituição. Trump descartou seu ex-membro do gabinete como um “tolo chato descontente que só queria ir para a guerra.”

Bolton é conhecido por pedir a derrubada de governos estrangeiros, desde o Irã, cujo grupo de oposição exilado MEK o pagou para falar em vários eventos, até a Rússia, onde recentemente sugeriu os EUA “ajudar cuidadosamente” grupos dissidentes para “buscar mudança de regime”, e para a Venezuela, onde admitiu estar envolvido na tentativa fracassada de 2019 de instalar o oposicionista Juan Guaidó como presidente.

Embora Trump tenha sido o primeiro a anunciar sua candidatura à indicação republicana em 2024, as pesquisas mostram que o apoio à envelhecida figura de proa do MAGA está diminuindo, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, e o ex-secretário de Estado Mike Pompeo devem desafiá-lo.