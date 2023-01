Companheira de porta-voz de Biden, estrela da CNN deixa rede – mídia – CMIO

A correspondente nacional Suzanne Malveaux teria dito a colegas que está se demitindo para promover a “justiça social”

A repórter estrela da CNN, Suzanne Malveaux, supostamente se tornou a mais recente funcionária veterana a deixar a rede de notícias a cabo, anunciando sua saída em um memorando para colegas de trabalho.

O correspondente nacional e ex-âncora diurno “Tomei a decisão sincera de colocar a mim e minha família em primeiro lugar e perseguir minhas paixões profissionais há muito desejadas: usar a narrativa para promover bem-estar, resiliência e justiça social” Malveaux disse na sexta-feira no memorando. A declaração foi relatada pela primeira vez pela mídia Deadline.

Malveaux, 56, ingressou na CNN em 2003 e trabalhou como correspondente da rede na Casa Branca por dez anos. A rede a afastou da cobertura política, do Capitólio ou do governo do presidente Joe Biden em maio passado, depois que sua parceira, Karine Jean-Pierre, foi nomeada secretária de imprensa da Casa Branca. Ela e Jean-Pierre, que foi apontado como o primeiro secretário de imprensa negro e abertamente lésbico, têm uma filha adotiva de oito anos.













A CNN passou por uma série de saídas de destaque nos últimos 13 meses, começando com a demissão do âncora Chris Cuomo em dezembro de 2021. Outros que se demitiram ou foram expulsos incluem o crítico de mídia Brian Stelter, a correspondente do Pentágono Barbara Starr, o o analista Jeffrey Toobin e o repórter da Casa Branca John Harwood. Uma grande rodada de demissões no final de novembro incluiu os âncoras Martin Savidge e Robin Meade, bem como os repórteres Chris Cillizza, Alison Kosik e Alexandra Field.

Chris Licht foi nomeado o novo CEO da CNN em fevereiro passado, substituindo Jeff Zucker. O ex-executivo da CBS News teria procurado “tamanho certo” a operação e restaurar a reputação da CNN como uma fonte de notícias confiável em meio a um colapso nas avaliações. O número médio de espectadores do horário nobre da rede caiu 34% no ano passado, para 735.000. A audiência caiu 59% desde 2020.

Malveaux disse que abordou os superiores no outono passado sobre “focando na minha família e possivelmente buscando novas oportunidades.” Ela disse que a rede apoiou seus desejos. Ela finalizou a decisão de sair durante as férias, quando foi infectada pela Covid-19 pela segunda vez.

“Não há nada como ficar em quarentena em seu porão para ajudar alguém a ganhar impulso de contemplar para realmente explorar o que está por vir.”