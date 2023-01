Talibã critica príncipe Harry por alegações de assassinato – CMIO

Em seu novo livro de memórias, o rei britânico disse que removeu dezenas de ‘peças de xadrez’ inimigas enquanto lutava no Afeganistão

A vanglória do príncipe Harry de ter matado 25 combatentes talibãs indignou o grupo militante, levando alguns a ousar o homem que eles chamam de “perdedor de boca grande” para voltar ao Afeganistão e dizer isso na cara deles.

O comandante do Talibã, Molavi Agha Gol, argumentou que o grupo fundamentalista islâmico finalmente triunfou na guerra contra inimigos muito mais ricos e bem equipados, enquanto a realeza britânica – a quem ele chamou de “perdedor de boca grande que tem tentado chamar a atenção” – teve “fugiu para o palácio de sua avó”, informou o Daily Mail na sexta-feira.

Gol sugeriu que o príncipe compensasse suas mortes e foi “medo de ir para uma zona de combate.”

“Se ele for um homem de verdade… volte para o Afeganistão”, disse o militante.













A descrição desumana do príncipe Harry dos afegãos mortos como “peças de xadrez removidas do tabuleiro” e “bandidos eliminados” parece ter irritado especialmente o Talibã.

“As peças de xadrez estão agora no poder e ele está lutando para manter seu lugar dentro de sua própria família.”, disse um funcionário do Ministério Talibã para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores dos militantes caracterizou os comentários do rei como “um microcosmo do trauma vivido pelos afegãos nas mãos das forças de ocupação que assassinaram inocentes sem qualquer responsabilidade”, descrevendo a guerra de 20 anos como “verdadeiramente um momento odioso na história humana” em um comunicado divulgado na sexta-feira.

Anas Haqqani, outro oficial do Talibã, lembrou ao príncipe que “os que você matou não eram peças de xadrez, eles tinham famílias que esperavam por seu retorno”, enquanto elogiava sarcasticamente seu “decência” ao confessar o seu próprio “crimes de guerra.”

No entanto, o Talibã não estava sozinho em descarregar sobre a realeza exagerada. Incluir os detalhes de seus compromissos militares em suas memórias reveladoras Spare foi “uma traição das pessoas que ele lutou ao lado”, disse o ex-coronel do exército britânico Richard Kemp na quinta-feira, enquanto o ex-fuzileiro naval Ben McBean disse mais ao príncipe para “cale-se.”

Os comentários não apenas prejudicaram a reputação do príncipe, Kemp disse ao Sun, eles “minou sua segurança pessoal” também – e a segurança dos soldados britânicos estacionados em todo o mundo.

O príncipe Harry voou em um helicóptero Apache no Afeganistão durante sua missão de 2012-2013, supostamente matando 25 combatentes do Taleban durante seis confrontos. Ele explicou que foi ensinado a “outro” o inimigo porque “você não pode matar pessoas se você as vê como pessoas.”