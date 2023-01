EUA irritam a China com a mais recente ‘provocação’ de Taiwan – CMIO

Pequim acusou Washington de exacerbar as tensões ao conduzir outro navio de guerra pelo Estreito de Taiwan

As tensões EUA-China sobre Taiwan aumentaram mais uma vez, com Pequim acusando Washington de minar propositalmente a estabilidade na região ao navegar um navio de guerra pelo estreito entre a ilha autônoma e o continente chinês.

O USS Chung-Hoon, um contratorpedeiro de mísseis guiados, transitou pelas águas internacionais do Estreito de Taiwan na quinta-feira, no que a Marinha dos EUA chamou de exercício de “liberdade de navegação”. O incidente marcou a primeira passagem de Washington pelo estreito de 160 quilômetros de largura este ano e ocorreu apenas duas semanas depois que aviões de guerra americanos e chineses passaram a 3 metros um do outro sobre o Mar da China Meridional.

Liu Pengyu, porta-voz da embaixada chinesa em Washington, pediu aos EUA que “pare imediatamente de provocar problemas, aumentar as tensões e minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan.” Ele adicionou, “A China continuará em alerta máximo e está pronta para responder a todas as ameaças e provocações a qualquer momento, e salvaguardará resolutamente sua soberania nacional e integridade territorial.”

O Exército Popular de Libertação da China (PLA) entrou em alerta máximo enquanto monitorava a passagem do navio dos EUA pelo Estreito de Taiwan. A Marinha dos EUA prometeu continuar transitando pelo estreito para demonstrar seu compromisso com “um Indo-Pacífico livre e aberto.” A porta-voz da Marinha, tenente Kristina Wiedemann, disse ao USNI News que o trânsito de quinta-feira foi feito de acordo com a lei internacional.

Os militares dos Estados Unidos voam, navegam e operam em qualquer lugar que a lei internacional permita.”

O porta-voz da embaixada chinesa disse que tais manifestações apenas aumentam as tensões entre os países. “Navios de guerra dos EUA freqüentemente flexionam os músculos em nome do exercício da liberdade de navegação. Não se trata de manter a região livre e aberta”.













O presidente taiwanês, Tsai Ing-wen, teria visitado uma base militar na sexta-feira no condado central de Chiayi para observar exercícios em meio à última briga. Ela disse aos repórteres que o PLA’s “atividades contínuas” ao redor de Taiwan são “não é útil para as relações através do Estreito nem para a paz e estabilidade da região.”

As relações EUA-China se deterioraram no verão passado, quando a então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, desafiou as advertências de Pequim ao visitar Taiwan. As autoridades chinesas alegaram que sua viagem prejudicaria a soberania de Pequim sobre a ilha e encorajaria os separatistas. A China reagiu intensificando os exercícios militares na região e rompendo os laços de defesa e clima com os EUA.