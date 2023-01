‘Primeiro-ministro’ do Kosovo condena ataque a sérvios na véspera de Natal

Os sérvios do Kosovo desmantelaram barricadas em rodovias no norte da região no final de dezembro . Antes disso, as autoridades da autoproclamada república libertaram e colocaram em prisão domiciliária o ex-polícia do Kosovo Dejan Pantic, que, juntamente com os seus colegas – sérvios das esquadras da polícia do Kosovo no norte da região – demitiu-se em Novembro e foi então detido no posto de controle de Yarina ao entrar do centro da Sérvia por suspeita de “terrorismo”.