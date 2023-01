Processo culpa Trump pela morte no motim do Capitólio – CMIO

Enquanto Brian Sicknick morreu de causas naturais após os distúrbios, seu parceiro responsabiliza o ex-presidente

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi processado pela morte injusta do policial do Capitólio Brian Sicknick, que morreu de um derrame um dia depois que os apoiadores de Trump protestaram no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

Sicknick morreu um dia depois do tumulto, que os democratas e os meios de comunicação liberais chamaram de “insurreição.” Embora tenha sido atacado com spray de urso durante o motim, o legista de Washington Francisco J. Diaz não encontrou evidências de que ele tenha sofrido qualquer reação alérgica ao spray ou sofrido ferimentos no Capitólio, e sua morte um dia depois foi resultado de causas naturais. .

No entanto, uma ação movida na quinta-feira pela parceira de Sicknick, Sandra Garza, culpa Trump – junto com dois homens já condenados por usar o spray de urso – por Sicknick. “homicídio culposo.”

“Antes de direcionar a multidão para o Capitólio dos Estados Unidos, o réu Trump os instruiu a ‘lutar como o inferno’ e declarou que ‘você pode seguir regras muito diferentes’ e ‘você tem que mostrar força'”. a denúncia alega. “O réu Trump pretendia que essas palavras fossem interpretadas literalmente.”













“A violência que se seguiu e os ferimentos que a violência causou, incluindo os ferimentos sofridos pelo policial Sicknick e sua eventual morte, foram consequências razoáveis ​​e previsíveis das palavras e conduta do réu Trump”, disse. o documento continua.

Garza está buscando US$ 10 milhões em danos de Trump e US$ 10 milhões de cada um dos dois homens que carregaram e usaram o spray de urso.

Embora Diaz já tenha declarado que Sicknick não sofreu ferimentos no dia, ele disse mais tarde ao Washington Post que o motim “desempenhou um papel em sua condição.” O processo de Garza cita esta declaração como prova da culpa de Trump.

Trump negou repetidamente encorajar a violência no dia do protesto. Em um discurso fora da Casa Branca antes de seus partidários descerem ao Capitólio, ele os instou a demonstrar “pacificamente e patrioticamente”, e em seus dois tweets finais naquele dia, ele disse a eles para “apoiar nossa Polícia do Capitólio e aplicação da lei,” e para “mantenha-se em paz”.

Respondendo à notícia do processo, um porta-voz do ex-presidente disse que “O presidente Trump é imune a ataques frívolos e continuará totalmente focado em sua missão de tornar a América grande novamente”.

Quatro pessoas – todas apoiadores de Trump – morreram no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Duas morreram de causas naturais e uma de overdose acidental, enquanto a veterana da Força Aérea Ashli ​​Babbitt foi baleada por um policial do Capitólio perto da entrada da câmara da Câmara.