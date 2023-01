EUA impõem sanções a fabricante iraniana de drones

Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, em entrevista à RIA Novosti, disse que as declarações do Ocidente sobre as supostas entregas de drones do Irã à Rússia permanecem sem fundamento. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, disse que Teerã forneceu drones à Rússia alguns meses antes do início de uma operação especial na Ucrânia. Ele também relatou que Teerã não conseguiu realizar uma reunião com Kyiv sobre a questão dos UAVs devido à ausência do lado ucraniano.