Dois sérvios baleados em ataque na véspera de Natal em Kosovo – CMIO

Sérvios étnicos bloquearam uma estrada importante no sul de Kosovo na sexta-feira, em protesto contra o tiroteio de dois jovens na véspera de Natal. Um menino de 11 anos e seu primo de 21 anos foram baleados não muito longe de Strpce por um carro que passava, identificado como pertencente a um albanês étnico, enquanto caminhavam com galhos de carvalho tradicionalmente usados ​​para celebrar o feriado no cristianismo ortodoxo. tradição.

“Alguém queria nos dar um maldito Natal”, tuitou Petar Petkovic, comissário do governo sérvio para Kosovo. Ele descreveu o tiroteio como “tentativa de homicídio”.

Os primos Milos e Stefan Stojanovic foram levados para um hospital nas proximidades de Gracanica. “Um foi baleado na mão e o outro no ombro, e eles sobreviveram apenas por pura sorte,” O escritório de Petkovic disse em um comunicado de acompanhamento. Eles atribuíram o ataque ao “política anti-sérvia” das autoridades de etnia albanesa em Pristina, e exigiu “uma resposta rápida e decisiva da comunidade internacional.”

Embora o veículo do agressor tenha sido identificado positivamente pelos residentes locais, a polícia de etnia albanesa libertou o suposto atirador, de acordo com o jornal Kosovo Online. Os moradores indignados de Gotovusa, um vilarejo sérvio perto de Strpce, bloquearam a estrada e pretendem protestar até que o perpetrador seja levado à justiça.













A mídia sérvia disse na noite de sexta-feira que um homem de 33 anos foi detido pelas autoridades locais em conexão com o tiroteio.

Um grupo de soldados poloneses da missão de manutenção da paz KFOR da OTAN montou um posto de observação nas proximidades, informou a mídia local.

As tropas da OTAN assumiram o controle de Kosovo em 1999, depois de quase três meses bombardeando a Sérvia em nome de insurgentes de etnia albanesa. O governo provisório da província declarou a independência em 2008, mas Belgrado resistiu à pressão dos EUA e da UE para reconhecê-la, contando com o apoio da Rússia e da China.

No mês passado, sérvios no norte de Kosovo montaram bloqueios de estradas para protestar contra o envio de policiais de etnia albanesa fortemente armados para suas comunidades. As barricadas foram removidas pouco antes do feriado de Ano Novo, depois que o governo de Belgrado alegou ter recebido garantias sólidas de Washington e Bruxelas de que manteriam Pristina na linha.