A mídia falou sobre a atitude do príncipe William em relação às memórias de seu irmão

O livro de memórias do príncipe Harry Spare estava programado para ser lançado em 10 de janeiro , mas o conteúdo do livro veio à tona depois que o livro chegou às prateleiras das livrarias na Espanha na quinta-feira por razões desconhecidas, cinco dias antes da data prevista. Segundo relatos da mídia, em sua autobiografia, Harry afirma que William o derrubou no chão durante um conflito entre os irmãos em 2019.

A fonte da publicação afirma que William no texto do livro foi especialmente ferido pelos ataques “muito pessoais” a ele e sua esposa Kate Middleton.

No início de janeiro , Harry, em entrevista ao canal de televisão britânico ITV, disse que queria “devolver o pai”, “devolver o irmão”. Ele observou que a família real absolutamente não quer “se reconciliar” com ele e sua esposa, enquanto ele mesmo quer “uma família, não uma instituição”.

O jornal Daily Mail noticiou que o príncipe Harry e Markle querem restabelecer as relações com a família real após o lançamento da série de documentários da Netflix. Harry e Meghan supostamente falaram sobre “contatar” membros da família real depois que o “furor inevitável” associado à série e as próximas memórias de Harry diminuíram, disseram fontes. O Mirror também observou que o rei britânico Charles III e o príncipe William, à luz do lançamento da série, supostamente realizarão “conversações de crise” para discutir a resposta a possíveis acusações de racismo ou abuso contra Harry e Meghan.