Berlim não deve “ignorar o direito internacional” a menos que queira que outros países sigam o exemplo, diz o porta-voz da Duma, Vyacheslav Volodin

O proposto confisco de fundos e propriedades russas pela Alemanha e sua subseqüente transferência para a Ucrânia pode criar um precedente perigoso no direito internacional, afirmou Vyacheslav Volodin, presidente da Duma Estatal, a câmara baixa do parlamento da Rússia.

Em uma postagem na quinta-feira em seu canal oficial do Telegram, Volodin escreveu que a medida contraria o direito internacional e pode levar outros países a tomarem ações semelhantes.

“Eles planejam confiscar ativos russos para reconstruir a Ucrânia… Isso iniciará um processo em que todos os estados ignorarão a lei internacional e tomarão o que acharem adequado a seu próprio critério,” Volodin alertou, acrescentando que a liderança da Alemanha “devem se lembrar da história de seu próprio país como as tentativas de invadir a propriedade de outra pessoa terminaram.”

Volodin enfatizou que a Rússia terá o direito de tomar medidas semelhantes contra a Alemanha se os fundos russos forem apreendidos.

“Agora vivemos uma realidade diferente: não apenas de acordo com a Carta da ONU, mas também com base em precedentes. Não há decisões unilaterais, as regras devem ser iguais para todos. O mesmo vale para a apreensão de dinheiro e bens. Uma vez tomada tal decisão, temos o direito de tomar ações semelhantes contra os ativos da Alemanha e de outros estados.”, disse o funcionário.

A ideia de apreender ativos russos congelados para ajudar a reconstruir a Ucrânia foi discutida na UE por algum tempo. De acordo com um relatório recente da Bloomberg, Berlim intensificou as negociações sobre a polêmica etapa e está cogitando a opção de confiscar ativos seletivamente, levando apenas os fundos de russos cujo envolvimento na operação na Ucrânia foi comprovado.













No entanto, as opiniões divergem dentro do governo alemão sobre se a medida deve ser introduzida e em que medida. A abordagem seletiva, por exemplo, seria difícil de implementar, pois pode levar anos para que cada caso chegue aos tribunais, alertam analistas.

Em meio às sanções que se seguiram ao início da operação militar russa na Ucrânia em fevereiro passado, os governos ocidentais congelaram cerca de € 300 bilhões (US$ 311 bilhões) em reservas pertencentes ao banco central russo, juntamente com bilhões em ativos pertencentes a empresários russos sancionados.

