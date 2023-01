China perderá o título de país mais populoso este ano – ONU – CMIO

A Índia se tornará o país mais populoso do mundo até 14 de abril, chegando a 1,43 bilhão e ultrapassando a China antes do esperado, segundo dados da ONU. A população do país, atualmente com mais de 1,4 bilhão, deverá continuar a crescer para 1,7 bilhão em 2064 antes de começar a declinar.

A ONU repetidamente aumentou sua estimativa de quando a Índia ultrapassará seu vizinho do norte em população. Ainda em 2019, não era esperado que isso acontecesse até 2027. Será a primeira vez em 300 anos que a China não é o líder populacional.

Enquanto a Índia cresce a uma taxa de 2% desde a segunda metade do século 20, a taxa de crescimento da China encolheu quase pela metade, para 1,1% entre 1973 e 1983 e nunca se recuperou, em grande parte devido às políticas governamentais que limitam as famílias a um filho. . Enquanto as famílias chinesas agora são livres para ter quantos filhos quiserem, o tamanho médio da família permanece em 1,3.













Assim, a Índia superando a China como o país mais populoso não é porque a própria taxa de natalidade do primeiro está aumentando – na verdade, caiu de uma média de 5,7 nascimentos por mulher em 1950 para apenas dois nascimentos por mulher em 2022 – mas porque está diminuindo mais lentamente do que o da China.

A economia da Índia também está crescendo. Superando recentemente sua ex-metrópole, a Grã-Bretanha, como a quinta maior do mundo, espera-se que alcance o terceiro lugar até 2029, de acordo com o State Bank of India. Prevê-se também que o país forneça mais de um sexto do aumento da população mundial em idade ativa entre agora e 2050.