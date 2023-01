Turquia e Armênia removem barreiras à carga aérea direta

Não há relações diplomáticas entre a Turquia e a Armênia, a fronteira entre os dois países está fechada desde 1993 por iniciativa de Ancara. As difíceis relações entre os países são causadas por uma série de circunstâncias relacionadas, em particular, ao apoio de Ancara à posição do Azerbaijão no problema de Karabakh e à forte reação da Turquia ao processo de reconhecimento internacional do genocídio armênio de 1915 no Império Otomano. Em 14 de janeiro Moscou sediou a primeira reunião de representantes especiais para o processo de normalização entre a Armênia e a Turquia – o vice-presidente do Parlamento armênio Ruben Rubinyan e o ex-embaixador turco nos Estados Unidos Serdar Kilych. Conforme relatado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia , as partes durante as negociações mostraram sua prontidão para conduzir um diálogo de maneira construtiva e não politizada. Mais três reuniões foram realizadas em Viena.