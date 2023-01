Assassinatos policiais nos EUA atingem recorde em 2022 – ONG — CMIO

Os policiais mataram uma média de três pessoas por dia, mas enfrentaram mais violência no cumprimento do dever

Policiais nos EUA mataram 1.176 pessoas em 2022, tornando o ano passado o mais mortal já registrado, de acordo com um grupo sem fins lucrativos que rastreia a violência policial. No entanto, os policiais enfrentaram mais atentados contra suas próprias vidas, já que o crime em algumas cidades atingiu novos patamares.

O Mapeamento da Violência Policial – um projeto ligado ao movimento Black Lives Matter – descobriu que a polícia atirou, espancou, injetou choques e conteve 31 pessoas a mais no ano passado do que em 2021, quando mataram 1.145 pessoas. O total de 1.176 em 2022 é a maior contagem anual desde que o grupo sem fins lucrativos começou a rastrear essas estatísticas em 2013.

Apenas 12 dias se passaram sem um único assassinato policial no ano passado, e os policiais mataram uma média de mais de três pessoas por dia, mostram as estatísticas. 132 dessas mortes envolveram vítimas que não eram suspeitas de um crime, e 98 encontros fatais começaram como paradas de trânsito.

Cerca de 24% dos mortos eram negros, apesar de os negros representarem apenas 13% da população dos EUA.













A taxa de crimes violentos dos EUA caiu mais da metade desde 1993. No entanto, os crimes violentos aumentaram drasticamente em algumas cidades após os protestos do Black Lives Matter em 2020, e os oficiais argumentaram que as reformas liberais da justiça criminal promulgadas após o assassinato policial de George Floyd naquele ano estão lhes custando a vida.

Um total de 323 policiais foram baleados no cumprimento do dever nos EUA em 2022, revelou a Ordem Fraterna Nacional da Polícia (FOP) em um relatório no mês passado. Desses policiais baleados, 60 morreram, um aumento de 23% nas mortes desde 2019. O presidente nacional da FOP, Patrick Yoes, culpou os números “procuradores desonestos”, quem ele disse está falhando “para processar criminosos violentos por seus crimes ou, pior ainda, libertar os reincidentes.”

Nova Orleans, na Louisiana, tornou-se a capital do assassinato nos EUA em 2022, tirando o título sombrio de St. Louis, Missouri, e registrando comparativamente mais homicídios do que as cidades dominadas pelo crime de Chicago e Nova York. Pelo menos 280 pessoas foram assassinadas em Nova Orleans no ano passado, e a polícia de lá matou 13 pessoas.

