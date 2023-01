Kiselyov disse que não havia conexão com Marat Kasem detido na Letônia

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse anteriormente que a detenção de Kasem na Letônia é a vingança dos regimes ditatoriais por sua adesão aos princípios e constitui o terror contra a dissidência. A ombudsman russa Tatyana Moskalkova chamou a detenção do editor-chefe do Sputnik Lituânia de um ataque à liberdade de expressão e apelou ao Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. O chefe do Sindicato dos Jornalistas da Rússia , Vladimir Solovyov, comentando a situação, disse à RIA Novosti que a UJR considera esta uma das violações mais graves e enviará informações sobre o que está acontecendo a todas as organizações jornalísticas internacionais de direitos humanos.