As reparações finalmente resolverão o trágico legado do comércio de escravos da América? — CMIO

A maioria dos negros americanos é a favor da ideia de compensação monetária pelas dificuldades de seus ancestrais. Mas quem está pronto para desembolsar o dinheiro?

Nestes dias pós-George Floyd, os pedidos de reparação aos descendentes de escravos negros têm se intensificado. Mas os americanos, muitos com histórias de vida dolorosas, deveriam ser forçados a pagar por crimes que não cometeram?

Se o governador da Califórnia, Gavin Newsom, conseguir o que quer, os negros americanos que vivem em seu estado podem em breve ganhar o proverbial jackpot. Newsom, um dos liberais progressistas mais radicais do país, criou uma Força-Tarefa de Reparação em 2020, um grupo de nove pessoas encarregado de coletar dados para estimar o impacto de políticas racistas históricas sobre os negros no estado e como esse impacto se traduz em danos monetários a serem potencialmente compensados ​​com reparações. Os californianos elegíveis, determinou a força-tarefa, são descendentes de escravos afro-americanos ou de negros livres que viveram nos Estados Unidos antes do século 20.

Quase 6,5% dos residentes da Califórnia, cerca de 2,5 milhões, se identificam como negros ou afro-americanos. Espera-se que a força-tarefa divulgue seu relatório final este ano, mas os números iniciais já parecem impressionantes. Somente a discriminação habitacional de 1933 a 1977 – um dos cinco campos estudados – garante uma compensação de cerca de US$ 569 bilhões, ou US$ 223.200 por pessoa. Ainda está sendo debatido se esses devem ser subsídios para educação, moradia ou pagamentos em dinheiro.













Desnecessário dizer que a proposta desencadeou uma tempestade política nos EUA, onde a população branca como um todo está sendo acusada de racismo sistêmico e até mesmo de supremacia branca. Por uma esmagadora maioria, os americanos brancos, assim como os latinos e outros grupos raciais historicamente marginalizados, não acham que é seu dever pagar por crimes que não cometeram, contra pessoas que nunca foram escravas. Ao mesmo tempo, muitos negros americanos são da opinião de que é a única maneira justa de lidar com os séculos de opressão que seus ancestrais suportaram.

No ano passado, uma pesquisa online da Universidade de Massachusetts Amherst descobriu que 86% dos afro-americanos apoiavam a compensação dos descendentes de escravos, em comparação com 28% dos brancos.

Apesar dessa extrema divergência de opinião ao longo das linhas raciais, é interessante notar que parte da oposição mais acalorada às reparações vem de alguns membros da comunidade negra.

“Você acha que somos o único grupo que teve algo terrível acontecendo com eles neste país?” perguntou a comentarista política Candace Owens a um grupo de estudantes universitários. “Os japoneses receberam reparações pelos campos de internamento? Os irlandeses devem obter reparações pelo período de ‘irlandês não precisa se candidatar’ e todas as coisas terríveis que aconteceram com eles? E quanto ao povo judeu, eles deveriam obter reparações pelo Holocausto?”

“Não importa onde você vá na história, alguém foi oprimido. Você não pode tentar corrigir a história preenchendo um pequeno cheque, porque cada pessoa nesta sala receberia um cheque”. ela concluiu.













Notavelmente, a Califórnia não foi o estado que mais ofendeu quando se trata de escravidão no século 19, com apenas vários milhares tendo sido forçados a minerar durante a Corrida do Ouro. E embora a situação de um único escravo pudesse ser considerada uma tragédia, nem todos esses homens e mulheres sofreram um destino terrível, como foi o caso de um escravo afro-americano chamado Edmond Edward Wysinger (1816–1891). Diz-se que ele chegou à área da mina do norte da Califórnia Mother Lode com seu proprietário em 1849. Após um ano de trabalhos forçados, ele conseguiu comprar sua liberdade por US $ 1.000 e passou a levar uma vida relativamente bem-sucedida.

E depois há a questão de quem exatamente deve pagar as reparações, considerando que muitos africanos foram inicialmente vendidos como escravos por suas próprias tribos. Os países africanos estarão dispostos a desembolsar meio trilhão de dólares para transformar erros históricos em direitos? De alguma forma eu duvido.

A pressão por reparações está chegando em um momento em que muitos brancos nos Estados Unidos já se sentem marginalizados pela onda de progressismo que os vê sendo empurrados para o fundo do ônibus da justiça social, por assim dizer. No nível corporativo, por exemplo, a decisão sobre novas contratações de entrada não é mais baseada puramente no mérito, como era no passado, mas na “inclusão e equidade”, que é uma maneira educada de dizer cotas de raça. Com as empresas tendo uma forte influência no nivelamento do campo de jogo, as mulheres e os grupos minoritários têm uma boa chance de se igualar aos homens brancos em termos de remuneração e posição social em poucas décadas.

Então, por que a necessidade de desembolsar bilhões de dólares para um problema que está no centro do movimento dos direitos civis desde a década de 1960? O contribuinte dos EUA já gastou muitos bilhões promovendo os direitos das minorias por meio da ‘Grande Sociedade’ de Lyndon Johnson, que viu o nascimento do estado de bem-estar social e da ação afirmativa, e deu privilégios educacionais e de trabalho aos desfavorecidos. Então, quando é o suficiente, o suficiente?