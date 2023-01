Tesla forçada a cortar preços na China – Reuters — CMIO

A Tesla reduziu os preços de seus veículos na China em até 13,5% devido às baixas entregas, informou a Reuters na sexta-feira, citando o site chinês da fabricante de carros elétricos dos EUA.

Os preços de todas as versões do Model 3 e Model Y da Tesla foram reduzidos entre 6% e 13,5%, escreve a Reuters, citando seus próprios cálculos, com base nos preços exibidos no site Tesla.cn.

A montadora norte-americana já havia reduzido os preços desses modelos em até 9% em outubro. Desde setembro a empresa também oferece incentivos aos compradores chineses.

A queda na demanda foi parcialmente atribuída ao fim do subsídio de mais de uma década da China para compradores de carros elétricos. Entre outros fatores estão a forte concorrência de empresas nacionais que produzem veículos elétricos mais baratos e o último surto de Covid no país.

A Tesla entregou 44% menos veículos elétricos fabricados na China no mês passado do que em novembro e, em termos anuais, as vendas caíram 21%, incluindo exportações, de acordo com dados da China Passenger Car Association (CPCA) publicados na quinta-feira. A China responde por cerca de 40% das vendas da Tesla.

